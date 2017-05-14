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هيثم عرابي: عودة إيفونا للأهلي صعبة.. واللاعب في أوروبا الآن
هيثم عرابي

هيثم عرابي: عودة إيفونا للأهلي صعبة.. واللاعب في أوروبا الآن

2017-05-14 21:03:07

صرح هيثم عرابي المسئول السابق عن التعاقدات في النادي الأهلي بأن اللاعب ماليك ايفونا قد يتوجه للإحتراف في أحد الأندية الأوربية 

حيث قال في تصريحات إذاعية مع الاعلامي أحمد شوبير ” النادي الأهلي حصل على جميع مستحقاته , وذلك بعد بيع اللاعب الجابوني لأحد الأندية الصينية .

وأضاف ” جميع مستحقات الأهلي وصلت النادي منذ شهر يناير الماضي , ولا حقيقة لوجود مبلغ متبقي يقدر بـ ثلاثة ملايين دولار

وأختتم حديثه ” ايفونا يتواجد الأن في أوربا وليس في الصين وذلك بسبب إصابته , ومن الصعب وجوده في الأهلي في التوقيت المقبل “.

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