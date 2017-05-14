يعاني العديد من خلل في الغدة الدرقية، لكن أغلبهم لا يدركون ذلك، هذه الغدة الموجودة أسفل العنق، تفرز هرمونات تؤثر على كافة أجزاء الجسم، بداية من القلب والمخ إلى الجلد الخارجي، إذ تحدد لخلايا الجسم كيفية الاستفادة من الطاقة الناتجة عن تناول الطعام.

هناك العديد من الأعراض التي تشير إلى وجود مشاكل في الغدة الدرقية، لذا عليك أن تتوجه فوراً إلى الطبيب إذا شعرت بهذه الأمور التالي ذكرها، حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية:

1- الشعور بالتعب والنعاس والخمول أغلب الوقت:

في مثل هذه الحالة على الفرد أن يمنح نفسه القليل من الراحة، فإذا لم تختفِ حالة التعب فعندها سيتوجب عليه استشارة الطبيب.

2- اللامبالاة:

من الشائع لدى المصابين بقصور في الغدة الدرقية إظهار اللامبالاة، أو بعبارة أخرى عدم القدرة على التعبير عن عواطفهم، وقد تصنف هذه الحالة النفسية التي تصيب هؤلاء، ضمن الأمراض النفسية المماثلة لمرض الاكتئاب.

3- تورم شديد في الوجه:

يعتبر تورم الجفون وانتفاخها من أهم العلامات الدالة على وجود قصور في الغدة الدرقية، كما أن تضخم الشفاه واللسان، إلى جانب الانتفاخ حول العينين، يعد من الأعراض الشكلية التي تنذر بالإصابة بقصور الغدة الدرقية.

4- تغيّر الصوت:

من أهم أعراض قصور الغدة، ظهور بحة في الصوت أو انخفاضه بعد أن كان الصوت أجش. ولكن من الممكن أن يتغير الصوت بسبب التهاب الحنجرة المزمن أو التدخين.

5- زيادة الوزن الحادة والمفاجئة:

من أهم أعراض خلل الغدة الدرقية الزيادة المفاجئة في الوزن، لكن إذا زاد الوزن نتيجة تغيير النظام الغذائي فهذه مسألة أخرى.

6- الشعور بالبرد:

قد يشعر المصاب بمشاكل في الغدة الدرقية بالبرد حتى عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة.

7- سقوط وجفاف الشعر:

قد يحصل هذا نتيجة العديد من الأسباب المختلفة، لكن إذا بدأت شعر الرموش والحواجب بالتساقط فإن هذا يصنف ضمن العلامات الخطيرة التي لا يجب تجاهلها.

8- البشرة الجافة والمقشرة:

يمكن أن تكون البشرة الجافة من الأعراض الخطيرة، خاصةً إذا كان جفاف الجلد في منطقة المرفقين والقدمين.

9- وخز متكرر وآلام في الرسغ:

وتسمى بمشاكل متلازمة النفق الرسغي، وعندها يشعر الشخص بضغط على العصب ويتسبب في الألم، وغالباً ما يشعر المصاب بالألم في الليل أو في الصباح الباكر.

10- مشاكل في الحيض عند النساء:

بعبارة أخرى تصبح الدورة الشهرية لدى المرأة مضطربة، ففي بعض الأحيان ينقطع الحيض بالمرة أو تكون كمية دم الحيض أكثر من العادة، وفي مثل هذه الحالة، من الضروري التوجه لأخصائي أمراض النساء للتأكد لأنه قد يكون من أعراض خلل الغدة الدرقية.

11- بطء معدل دقات القلب:

قد تشير هذه الأعراض إلى وجود خلل في الغدة الدرقية، وعدم العلاج قد يفاقم، وقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات عديدة، ولهذا فالانتباه لبعض الأعراض التي ذكرت آنفاً، قد يساعد في اكتشاف المرض والحيلولة دون تدهور حالة المريض الصحية.