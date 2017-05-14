أكد الحاج حمام علي عمر، الذي قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات في الصعيد، أنه تلقى دعوة من وزارة الدفاع لحضور افتتاح تلك المشروعات، مشيرًا إلى أنه قرر أن يقوم بإيصال صوته وصوت أهل قريته للمسئولين، معقبا: “الشجرة اللي مضللش على أهلها تستحق قطعها”.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام” المذاع عبر فضائية “ten”، اليوم الأحد، “كان لازم نستفاد من وجود الريس عندنا في الصعيد.. ومنطلعش من المولد بلا حمص”، مشددًا على أنه لا يتردد في خدمة بلده في أي وقت، مستبعدًا أن يرشح نفسه لاي منصب كالترشيح في مجلس النواب أو غيره”.