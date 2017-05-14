الخارجية": مصر عازمة على استكمال مسارها نحو إعلاء2017-05-14 20:55:40
كد السفير وائل نصر الدين نائب مدير قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أن مصر عازمة على استكمال مسارها نحو إعلاء قيم حقوق الإنسان رغم تصاعد تحديات الإرهاب وتدفق اللاجئين والزيادة المطردة للسكان، وتتطلع دائما لمواصلة التنسيق والتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة في هذا الإطار.
جاء ذلك في بيان جمهورية مصر العربية، الذي ألقاه السفير وائل نصر في إطار مشاركة مصر في أعمال الدورة الستين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بمدينة نيامي عاصمة النيجر خلال الفترة من 8 إلى 22 مايو الجاري.
وأشار نائب مدير قطاع حقوق الإنسان بالخارجية إلى الأهمية المتقدمة التي توليها مصر للعمل الإفريقي المشترك كونها من أوائل الدول التي ساهمت في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية.
واستعرض السفير وائل نصر الخطوات المبذولة من جانب الدولة لإعلاء قيم حقوق الإنسان والنهوض بأوضاع المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، فضلا عن تجريم ختان الإناث وأعمال العنف ضد المرأة، ما حدا بالاتحاد الإفريقي إلى منح مصر الجائزة الأولى في المساواة بين الجنسين على مستوى القارة العام الماضي، فضلاً عن إعلان مصر عام 2017 عاماً للمرأة، وكذا إطلاق إستراتيجية لتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030 فيما يتعلق بالمرأة، مبرزا تصاعد نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمان الحالي إلى حوالي 16%، بفضل الاهتمام الذي أولاه دستور مصر لمسألة تمثيل المرأة.
كما تناول بيان مصر، الاهتمام الذي توليه الدولة للشباب؛ لاسيما مع إعلان عام 2016 عاماً للشباب، وهو العام الذي تم خلاله تدشين العديد من المشروعات لتوظيف طاقات الشباب وتحقيق التنمية، كما تم استعراض الجهود الجارية في مجال النهوض بحقوق الطفل والتعليم.
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