يهرع كثيرون إلى تناول العقاقير المسكنة فور الشعور بأي نوع من الآلام المزمنة كالصداع، والتهابات المفاصل، والتقلصات المعوية وغيرها، لكن الآثار السلبية لهذه المسكنات غالباً ما تعرض مستهلكيها لمشاكل صحية أخطر وأكبر على المدى البعيد.

وهناك بشرى سارة ستسمح بالاستغناء عن تلك المسكنات في معظم الأحيان، خلصت عدة دراسات إلى أن هناك العديد من الأطعمة تعمل كمسكنات طبيعية للألم لما تحتويه من مكونات مختلفة تخفف الألم من خلال مكافحة الالتهاب، ومنع إشارات الألم، وأيضا علاج بعض الأمراض الكامنة، وفيما يلي 10 أنواع من الأطعمة التي تتمتع بخصائص مسكنة للألم، حسب “العربية”، عن موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة:

1- الزنجبيل

الزنجبيل أحد الأطعمة الفعالة كمسكن للألم، فخصائصه المضادة للالتهاب تجعله يخفف آلام المفاصل والعضلات وتورمها.

2- القرنفل

اعتاد أجدادنا القدامى على مضغ القرنفل للتخلص من التهاب اللثة والأسنان، بفضل مركب الأوجينول والذي يحتويه زيته ويدخل في تركيبة الأدوية المخدرة للثة والأسنان.

3- الثوم

إذا كنت تعاني من ألم في أذنك فلا تسارع بشراء قطرات الأذن، وإنما ضع قطرتين من زيت الثوم مرتين يومياً لمدة خمسة أيام في أذنك وستلاحظ الفرق.

4- الأسماك

نظراً لأحماض أوميجا 3 الدهنية يساعد السلمون، والسردين، والتونة في حل مشاكل المعدة بما في ذلك عسر الهضم، متلازمة القولون العصبي، وأمراض الأمعاء الالتهابية.

5- الزبادي

الزبادي مسكناً طبيعياً فعالاً للنساء، الذين يعانون من متلازمة ما قبل الحيض والأعراض المتعلقة بها، فبتناول كوبين يومياً، يمكنك التخلص من هذه الأعراض المؤلمة.

6- الكركم

يعتبر الكركم أكثر فعالية ثلاث مرات من مسكنات الألم مثل الأسبرين، ايبوبروفين، و نابروكسين، لاحتوائه على عنصر الكركمين والذي يساعد في تخفيف الألم.

7- الشوفان

يساعد الشوفان في تخفيف آلام بطانة الرحم لدى كثير من النساء، هذا بالإضافة إلى أنه خال من الجلوتين، وهو البروتين الذي يسبب الالتهابات لدى كثير من السيدات.

8- العنب

خلصت دراسة حديثة إلى أن تناول حفنة من العنب يومياً، تساعد في استرخاء الأوعية الدموية، وبالتالي تدفق الدم بانسيابية على النحو المطلوب.

9- العسل

يعتبر العسل أفضل علاج طبيعي لمشاكل الفم وتشقق الشفتين، وذلك بوضع كمية على الشفاه المشقوقة أو قرح الفم الداخلية.

10- الماء

احرص على بدء يومك بكوب من الماء، فهو يخفف آلام القدمين والركبتين والكتف، لأنه ساعد في المحافظة على رطوبة الأنسجة، وبالتالي منع تكلسها المسبب للآلام المزمنة.