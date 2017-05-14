قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، إنه سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء نهاية يونيو المقبل، ليتم تطبيقها فى فواتير الاستهلاك الخاصة بشهر يوليو.

وأضاف المصدر، أن جميع مقترحات الوزارة لإعادة هيكلة الدعم المقدم للمواطن فى الكهرباء تراعى محدودى الدخل الذين لا يزيد استهلاكهم عن 300 كيلو وات شهريًا، فيما يتحمل من يزيد استهلاكه عن 600 كيلو وات الجزء الأكبر من تكلفة الكيلو وات ساعة، وفقا لـ “اليوم السابع”.

وأشار إلى أنه من ضمن مقترحات الوزارة إعفاء محدودى الدخل الذين لا يزيد استهلاكهم عن 300 كيلو وات ساعة فى الشهر من الزيادة المرتقبة، ويتحمل من يزيد استهلاكه عن 600 كيلو وات النسبة الأكبر من الزيادة.

وتابع المصدر، إن عدم تطبيق تعديل أسعار الكهرباء المباعة المستهلك سيرفع عجز الموازنة إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه، خاصة وأنه من المتوقع أن يصل سعر الكيلو وات ساعة فى 30 يونيو 2017 إلى 97 قرشًا نتيجة ارتفاع سعر الدولار و تطبيق ضريبة القيمة المضافة.