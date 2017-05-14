توريد 139 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد لجميع شون الدقهلية2017-05-14 20:37:47
أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، أنه منذ بدء موسم توريد القمح حتى اليوم /الأحد/ تم توريد 139 ألف طن قمح للشون والصوامع المعدة لاستقباله من المزارعين والموردين بكافة المراكز والمدن والقرى من الشون والصوامع التابعة لمطاحن شرق الدلتا والبنك الزراعي المصري والمصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع والتخزين.
وقال محافظ الدقهلية - في تصريحات صحفية اليوم الأحد - إن هناك غرف عمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء تتابع بانتظام عمليات التوريد بكافة المواقع والإبلاغ الفوري عن أية معوقات ليتم تلافيها أولا بأول بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بإشراف المهندس مختار الخولي، وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية كافة الأجهزة التنفيذية المختصة.
وأكد الشعراوي على وجود لجان متابعة ميدانية من الوحدات المحلية والإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد ورفع تقاريرها أولا بأول لغرفة العمليات الرئيسية لسرعة التجاوب الفوري مع أية أحداث تعوق عمليات التوريد واتخاذ الإجراءات الفورية للتيسير على الموردين، مشددا على تضافر كافة الجهود من أجل موسم توريد ناجح باعتبار قضية القمح قضية قومية.
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