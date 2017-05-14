 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 09:10 مساءً
روابط سريعة
"مصر للطيران" تحتفل بعيدها الـ 85 وبمرور 20 عاما على إنشاء تحالف "ستار"
مصر للطيران ـ طائرة ‎

"مصر للطيران" تحتفل بعيدها الـ 85 وبمرور 20 عاما على إنشاء تحالف "ستار"

2017-05-14 20:54:40
أ ش أ

احتفلت شركة “مصر للطيران” بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، بمناسبة مرور 85 عاما على إنشائها وبمرور 20 عاما على إنشاء تحالف “ستار” العالمي الذي انضمت إليه الشركة في 2008، وذلك بحضور وزير الطيران المدني شريف فتحي.

وأعرب صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عن سعادته بهذه المناسبة والعمل تحت مظلة أحد التحالفات العالمية الكبرى في مجال صناعة النقل الجوي.. وقال إن تحالف “ستار” يعد من أفضل التحالفات في العالم، حيث استطاع على مدار تاريخه إضافة عدد هائل من المميزات والخدمات الجديدة والمتميزة للعملاء، كما تسير الشركات الأعضاء به أكثر من 18400 رحلة يومياً إلى 1300 مطار في 191 دولة حول العالم.

من جانبه، أكد شريف عزت رئيس شركة “مصر للطيران” للخطوط الجوية أنه تم تكليف فريق عمل مصر للطيران يقوم بتقديم بعض المعلومات عن تحالف ستار العالمي وأهميته والمزايا التي يقدمها لعملائه حول العالم، كما قامت الشركة بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية على الركاب تحمل شعار “مصر للطيران” عضو تحالف ستار العالمي، بالإضافة إلى بعض الهدايا التذكارية الفرعونية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3