احتفلت شركة “مصر للطيران” بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، بمناسبة مرور 85 عاما على إنشائها وبمرور 20 عاما على إنشاء تحالف “ستار” العالمي الذي انضمت إليه الشركة في 2008، وذلك بحضور وزير الطيران المدني شريف فتحي.

وأعرب صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عن سعادته بهذه المناسبة والعمل تحت مظلة أحد التحالفات العالمية الكبرى في مجال صناعة النقل الجوي.. وقال إن تحالف “ستار” يعد من أفضل التحالفات في العالم، حيث استطاع على مدار تاريخه إضافة عدد هائل من المميزات والخدمات الجديدة والمتميزة للعملاء، كما تسير الشركات الأعضاء به أكثر من 18400 رحلة يومياً إلى 1300 مطار في 191 دولة حول العالم.

من جانبه، أكد شريف عزت رئيس شركة “مصر للطيران” للخطوط الجوية أنه تم تكليف فريق عمل مصر للطيران يقوم بتقديم بعض المعلومات عن تحالف ستار العالمي وأهميته والمزايا التي يقدمها لعملائه حول العالم، كما قامت الشركة بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية على الركاب تحمل شعار “مصر للطيران” عضو تحالف ستار العالمي، بالإضافة إلى بعض الهدايا التذكارية الفرعونية.