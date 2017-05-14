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بالفيديو.. مدافع الزمالك يؤدي تدريبات تأهيلية في «حمام السباحة»
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بالفيديو.. مدافع الزمالك يؤدي تدريبات تأهيلية في «حمام السباحة»

2017-05-14 20:45:30
محيط - أحمد عبد الخالق

يواصل حسنى فتحى، ظهير أيمن نادى الزمالك، الخضوع لتدريبات تأهيلية داخل القلعة البيضاء تمهيدا لعودته للمباريات مرة أخرى فى الفترة المقبلة.

وتعرض حسنى فتحى للإصابة بشد فى العضلة الخلفية ليغيب عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام كابس يونايتد بطل زيمبابوى، التى أقيمت مساء الجمعة فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا وحسمها الأبيض بثنائية نظيفة.

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