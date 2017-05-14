 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 09:07 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. بوتين يستعرض مهاراته على البيانو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بالفيديو.. بوتين يستعرض مهاراته على البيانو

2017-05-14 20:36:29

استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إمكانياته في العزف على البيانو، خلال انتظاره لبدء اجتماعه مع نظيره الصيني “شي جين بينغ” في بكين، اليوم الأحد.

يشار إلى أن الرئيس الروسي، الذي يبلغ من العمر 64 عامًا، لعب على البيانو في العديد من المناسبات السابقة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3