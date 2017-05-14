استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إمكانياته في العزف على البيانو، خلال انتظاره لبدء اجتماعه مع نظيره الصيني “شي جين بينغ” في بكين، اليوم الأحد.

يشار إلى أن الرئيس الروسي، الذي يبلغ من العمر 64 عامًا، لعب على البيانو في العديد من المناسبات السابقة.