الشوط الأول.. الريال والبارسا يتقدمان بثنائية على أشبيلية وبالماس في الليجا

انتهى الشوط الأول من لقاءي ريال مدريد وأشبيلية وبرشلونة ضد لاس بالماس بتقدم قطبي الكرة الإسبانية بثنائية نظيفه على منافسيهما في المباريات التي تجمع بينهما اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم “لا ليجا”.

في المباراة الأولى تقدم ريال مدريد على أشبيلية بهدف عن طريق لاعبه ناتشو في الدقيقة التاسعة من بداية الشوط الأول ، وأضاف الدون كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 23 من متابعة لتسديدة أسينسيو داخل الشباك

وفي اللقاء الثاني تمكن فريق برشلونة من إنهاء الشوط الأول لصالحه بعدما سجل نيمار دا سيلفا الهدف الأول في الدقيقة 25 وبعدها بدقيقتين أضاف سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 27.