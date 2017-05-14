قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ” إن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس لن يساعد إلا على تقدم عملية السلام وسحق الخيال الفلسطيني ” (حسب تعبيره).

وجاءت مزاعم نتنياهو عقب مقابلة مع وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون الذى قال اليوم الأحد ” إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تتخلى عن التزامها بنقل البعثة الأمريكية إلى القدس”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ” إن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس لن يضر بعملية السلام بل العكس ، إنها ستقدم عملية تصحيح الظلم التاريخي وتحطيم الخيال الفلسطيني بأن القدس ليست عاصمة لإسرائيل” على زعمه.

يشار إلى أنه خلال الحملة الانتخابية للرئاسية الأمريكية عام 2016 ، قال دونالد ترامب إنه بصفته رئيسا سيتخذ خطوة غير مسبوقة لنقل السفارة الأمريكية الموجودة حاليا في تل أبيب إلى القدس.