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بالصور.. نجوم الأهلي يتقدمون عزاء شقيق حسام عاشور
حسام عاشور

بالصور.. نجوم الأهلي يتقدمون عزاء شقيق حسام عاشور

2017-05-14 20:23:49
محيط - أحمد عبد الخالق

بدأ منذ قليل عزاء حازم عاشور شقيق حسام عاشور لاعب النادى الأهلي فى قاعة مناسبات مسجد الصفا أمام المركز الأولمبى بمنطقة المعادي.

وكان أول الحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، ووائل رياض، وعبد الله السعيد.

فيما وصل كلاً الكابتن ضياء السيد، وحسام غالي، كابتن النادي الأهلي، ومهيب عبد الهادي، وجمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، وإكرامي ومحمد سمير، وعماد النحاس، وأحمد حجازي، منذ قليل

وكان حازم عاشور، صاحب الـ16 عامًا، وافته المنية، أمس السبت، متأثرًا بمرضه السابق بفيروس الكبد الوبائي.

عزاء شقيق حسام عاشور

عزاء شقيق حسام عاشور2

عزاء شقيق حسام عاشور3

عزاء شقيق حسام عاشور5

عزاء شقيق حسام عاشور4

عزاء شقيق حسام عاشور6

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