دعا الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي الناخبين إلى إعادة انتخاب الرئيس حسن روحاني في الانتخابات المقررة في 19 مايو المقبل.

وحث خاتمي - في تسجيل فيديو عبر الإنترنت - الناخبين على التصويت لروحاني لتأكيد “تطبيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية”، بحسب ما ذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية.

وأشاد خاتمي بإنجازات إدارة روحاني التي وصفها بأنها ناجحة رغم ما تواجهه من “قيود ومشكلات”.

ويعتبر خاتمي لاعباً رئيسيا في صعود روحاني خلال الانتخابات الرئاسية عام 2013، فيما يبدو عبر إقناع الإصلاحي محمد رضا عارف بالتنحي جانبا.

ويعد خاتمي - الذي شغل منصب الرئيس منذ 1997 حتى 2005 - الزعيم الروحي للإصلاح في إيران، ويمارس دوراً مؤثراً بين الشباب.