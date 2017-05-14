 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 09:17 مساءً
روابط سريعة
الرئيس الإيراني الأسبق يدعو لإعادة انتخاب روحاني
حسن روحاني

الرئيس الإيراني الأسبق يدعو لإعادة انتخاب روحاني

2017-05-14 20:15:06

دعا الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي الناخبين إلى إعادة انتخاب الرئيس حسن روحاني في الانتخابات المقررة في 19 مايو المقبل.

وحث خاتمي - في تسجيل فيديو عبر الإنترنت - الناخبين على التصويت لروحاني لتأكيد “تطبيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية”، بحسب ما ذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية.

وأشاد خاتمي بإنجازات إدارة روحاني التي وصفها بأنها ناجحة رغم ما تواجهه من “قيود ومشكلات”.

ويعتبر خاتمي لاعباً رئيسيا في صعود روحاني خلال الانتخابات الرئاسية عام 2013، فيما يبدو عبر إقناع الإصلاحي محمد رضا عارف بالتنحي جانبا.
ويعد خاتمي - الذي شغل منصب الرئيس منذ 1997 حتى 2005 - الزعيم الروحي للإصلاح في إيران، ويمارس دوراً مؤثراً بين الشباب.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3