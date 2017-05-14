التشكيلة الرسمية لمواجهة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي2017-05-14 20:13:34
أعلن الثنائي ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس ونظيره لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق لروما، تشكيلة الفريقين اللذان سيتواجهان اليوم ضمن الجولة الـ 36 بملعب الأولمبيكو في قمة الدوري الإيطالي بين صاحب المركز الأول والوصيف.
وجاءت تشكيلة روما الرسمية : تشيزني ، روديغير ، مانولاس ، فازيو ، ايمرسون ، دي روسي ، ناينغولان ، باريديس ، الشعراوي ، صلاح ، بيروتي
بينما كشفت تشكيلة يوفنتوس الرسمية عن تواجد كلاً من : بوفون ، ليشتاينر ، بن عطية ، بونوتشي ، اسامواه ، بيانيتش ، ستورارو ، ليمينا ، كوادرادو ، هيغوين ، ماندزوكينش
-
أحد المواطنين لـ "السيسي" : "في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا"
وقال الرجل، ويدعى الحاج حمام علي عمر، ، معترضا على مشروع “شركة الريف” قائلا “في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا”. “إحنا في المراشدة كنا من أكتر 10 قرى أكثر فقرا في ...Sun, 14 May 2017 11:21:19 GMT
-
سائحون: البائعون لايفهمون رفضنا للشراء .. و"التجار": بيوتنا أتخربت
قال “باتريك” سائح هولندي، هذه ليست الزيارة الاولى الى الاقصر وعندما اشاهد الاثار الفرعونية في كل مرة اشعر بأندهاش اول مرة رايتها اما عن ما يثير غضبه البائعين ...Sun, 14 May 2017 11:06:05 GMT
-
السيسي لـ«كامل الوزير»: أنا مش هأمر.. اشتغلوا بنفسكم
رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعوة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب كامل الوزير، له بإصدار أمر، ببدء العمل في 7 صوامع جديدة. وقال كامل الوزير، ...Sun, 14 May 2017 09:24:15 GMT
-
وزير التموين: افتتاح المرحلة الثانية من «جمعيتي» قريباً
شدد وزير التموين المصري، علي المصيلحي، على ضرورة التوسع في سلاسل الإنتاج والتوزيع، وذلك لتحقيق الاستقرار في السلع المتوفرة، وبأسعار مناسبة، فضلاً عن الرقابة. ...Sun, 14 May 2017 08:56:29 GMT
-
بالصور.. ماكرون يتسلم رئاسة فرنسا رسميا
تسلم الرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، السلطة كثامن رئيس فرنسي في إطار الجمهورية الخامسة، خلفا للرئيس السابع ، فرانسوا أولاند، الاشتراكي، الذي لم ...Sun, 14 May 2017 09:09:48 GMT
-
وزير النقل: تكلفة تطوير المزلقانات 12 مليار جنيه
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه تم البدء في تطوير البنية الأساسية للسكة الحديد في جنوب الصعيد، وأن الأساسات أهم من عربات السكة الحديد، مضيفا أن الصعيد بحاجة ...Sun, 14 May 2017 11:00:18 GMT
-
السيسي يظهر «العين الحمراء»: أراضي الدولة ترجع بالقوة
انفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشدة، خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة قنا، اليوم الأحد. وحذر الرئيس السيسي، جميع المتعدين على أراضي الدولة المصرية، قائلاً: ...Sun, 14 May 2017 09:48:14 GMT
-
بعد خطوبة كهربا على ابنه الحضري.. "معكم" ينشر فيديو قديم "الحضري يهدد كهربا" (فيديو)
“الحضري يهدد كهربا”، هو عنوان الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لبرنامج «معكم منى الشاذلي» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو فيديو قديم للقاء عصام ...Sun, 14 May 2017 11:51:32 GMT
-
التأشيرات «مجاناً» بين مصر والسودان لـ6 أشهر
اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين ...Fri, 12 May 2017 09:05:07 GMT