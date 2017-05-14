أعلن الثنائي ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس ونظيره لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق لروما، تشكيلة الفريقين اللذان سيتواجهان اليوم ضمن الجولة الـ 36 بملعب الأولمبيكو في قمة الدوري الإيطالي بين صاحب المركز الأول والوصيف.

وجاءت تشكيلة روما الرسمية : تشيزني ، روديغير ، مانولاس ، فازيو ، ايمرسون ، دي روسي ، ناينغولان ، باريديس ، الشعراوي ، صلاح ، بيروتي

بينما كشفت تشكيلة يوفنتوس الرسمية عن تواجد كلاً من : بوفون ، ليشتاينر ، بن عطية ، بونوتشي ، اسامواه ، بيانيتش ، ستورارو ، ليمينا ، كوادرادو ، هيغوين ، ماندزوكينش

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