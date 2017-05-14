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تأجيل دعوى خلع الفنانة أميرة نايف لجلسة 11 يونيو
أميرة نايف

تأجيل دعوى خلع الفنانة أميرة نايف لجلسة 11 يونيو

2017-05-14 20:05:38

أجلت محكمة الأسرة في أكتوبر دعوى الخلع التي أقامتها الفنانة أميرة نايف، ضد زوجها ضابط الشرطة السابق إلى جلسة 11 يونيو وذلك للتحريات.
وقال دفاع الفنانة أميرة نايف المحامي ياسر قنطوش، إنه حضر أمام المحكمة وقدم تحريات قسم شرطة ثالث أكتوبر عن محل إقامة المدعى عليه بناء على طلب المحكمة.
يذكر أن الفنانة أميرة نايف أقامت دعوى خلع ضد زوجها ضابط الشرطة السابق “محمود البحيري” تطالب فيها بخلعه بعد خلافات كثيرة بينهما.

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