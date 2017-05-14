في طلب إحاطة عاجل.. تسعيرة الشذوذ الجنسي وصلت لـ1500 جنيه2017-05-14 20:30:22
حذرت النائبة منى منير من خطورة انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسى فى المجتمع المصرى، وتزايد ضحاياه، وخاصة من الأطفال، الذى يقعون فريسة للمشوهين جنسيا ويدفعون ثمن تجاهل المجتمع لهؤلاء الشواذ وإفلاتهم من العقاب فى كل كرة.
وقالت النائبة، خلال طلب إحاطة عاجل مقدم إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التضامن والداخلية، إن الأخطر الآن هو قيام الشواذ بالمتاجرة بأجسادهم مثلهم كالساقطات حتى أصبح الشذوذ مهنة من لا مهنة له، حيث يمارسون الدعارة بأسعار تفوق الساقطات من السيدات، ويصل سعر الشاذ لـ1500 جنيه مقابل ممارسة الشذوذ معه من الأثرياء وخاصة العرب.
وأضافت: “بتنا نسمع من وقت لآخر عن تعرض أطفال لاعتداءات جنسية ليصبح آخرها الاعتداء على طفلة لم تبلغ العامين، هذه الطفلة وغيرها يدفعون ثمن اضطرابات نفسية لدى من شذوا عن الطبيعة البشرية هذه الظاهرة إن لم يتم السيطرة عليها سيدفع ثمنها العديد من الأبرياء من الأطفال وغيرهم من البالغين الذين يتم تشويه أفكارهم عبر إقناعهم بأنهم شواذ وبهم صفات منفردة تجعلهم ينزووا بعيدا ويقعوا فريسة أيضا لمرضى النفوس وسفاحي السحاق”.
وأوضحت أنه انتشرت حيلة أخرى لتنكر الشباب في زي نسائي للتحرش بالفتيات في مترو الأنفاق ووسائل المواصلات العامة، دون اتخاذ أى إجراءات جنائية تذكر ضدهم أو إجراءات وقائية لتحاشي هذه الظاهرة التى تزداد يوما بعد يوم.
كما انتشرت فى الآونة الأخيرة أيضا الكافيهات والمقاهي والمطاعم التي تعتبر مقرا لتجمع الشواذ ومروجى أفكاره، وقيام العاملين بها بمساعدتهم فى توسيع دائرة الشواذ.
وتوسعت ظاهرة الشذوذ الجنسي فى مصر بين مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية من كبار السن والشباب والأغنياء والطبقات المتوسطة، فقد بات خطرا فكريا ومرضا اجتماعيا فى ازدياد وأصبح يلقى قبولا لدى الشباب ممن لا يعتنقون الشذوذ لكنهم لا يواجهون مشكله فى انتشار الشواذ بل هناك من يدعون لتقبل هذه الفئة المنبوذة بدعوى الحرية وانه أمر خارج عن إرادتهم.
وتساءلت: “أين مراكز التأهيل النفسي بالمحافظات وأين خطة أو إستراتيجية إعادة تأهيل ممن لديهم خلط فى الطبيعة البشرية وتقويم سلوك ضحايا أفكار الشذوذ وإنشاء نماذج مصغرة منها داخل المدارس والجامعات وضمها للمناهج الدراسية لنشر الوعي الجنسي السليم ومعالجة مشوهي الثقافة الجنسية ممن تعرضوا لاعتداءات فى الطفولة جعلتهم أسرى لأفكار تتنافى مع الطبيعة البشرية وضحايا لغيرهم من معتنقي الشذوذ الجنسي ومروجي الأفكار الهدامة لدى الأجيال الناشئة”.
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