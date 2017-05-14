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لجنة برلمانية: زيادة مخصصات وزارة الزراعة في الموازنة الجديدة بنسبة 127%
البرلمان المصري مجلس الشعب

لجنة برلمانية: زيادة مخصصات وزارة الزراعة في الموازنة الجديدة بنسبة 127%

2017-05-14 20:35:47

استعرضت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب - في اجتماعها اليوم الأحد برئاسة هشام الشعيني - خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2017-2018 ، وخطة الموازنة العامة للدولة للعام 2017-2018 فيما يخص قطاع الزراعة، بحضور عدد من ممثلي وزارة الزراعة ومستشاريها.
وأكد الشعينى أن الموازنة العامة الجديدة لوزارة الزراعة تشهد زيادة في مخصصاتها بنسبة 127% عن الموازنة الحالية.
بدوره ، قال محمد عبد النبي دسوقي رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بديوان عام الوزارة إن هذه الزيادة ستخصص لتطوير محطات الحجر الزراعي لحماية الإنتاج الزراعي من الآفات ، وتطوير محطات مقاومة الجراد ومنظومة التدريب الزراعي والتصويب بالليزر الذي يساعد في زيادة الإنتاجية الزراعية من القمح ، وإنشاء المزارع المشتركة مع دول حوض النيل التي تمثل بعدًا سياسيًا خلاف البعد الاستثماري والزراعي.
وأكد دسوقي أن خطة الوزارة تشمل إنتاج أصناف من القمح والأرز أكثر تحملاً للجفاف، فضلاً عن تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والمديريات الزراعية.

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