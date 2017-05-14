أعلن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وجمعية رجال الأعمال المصريين، يستهدف بهدف دعم التعاون المثمر والبناء بين الجانبين.

وأوضح المحافظ - خلال اجتماع عقده اليوم الأحد - بأن المحافظة تشهد العديد من المشروعات التنموية بشرق وغرب وجنوب بورسعيد، وأن المحافظة جاهزة لاستقبال المستثمرين ورجال الأعمال من داخل مصر وخارجها.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن تعمل الجمعية على تقديم كل الدعم الفني والإداري والاستشارات الفنية والإدارية لكافة المشروعات الخاصة بمحافظة بورسعيد والتي تطلبها المحافظة من الجمعية والعمل على دعوة المحافظة للاجتماعات والرحلات الترويجية داخليا وخارجيا للمشروعات عامة وتحديدا الخاصة بمحافظة بورسعيد.

وأضاف الغضبان أن الاتفاقية تستهدف العمل على دراسة إقامة مؤتمر سنوي للترويج للمشروعات المقامة فعليا والتي ستقام على أرض محافظة بورسعيد وقيام المحافظة بإرسال الفرص الاستثمارية المتاحة لديها بشكل دوري لتعميمها على أعضاء الجمعية والسفارات الأجنبية العاملة بمصر وكذلك السفارات المصرية بالخارج للترويج لتلك الفر