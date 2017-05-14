 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 09:18 مساءً
روابط سريعة
عاهل الأردن يجري مباحثات ثنائية مع السلطان قابوس
العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني

عاهل الأردن يجري مباحثات ثنائية مع السلطان قابوس

2017-05-14 20:07:26

أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، في مسقط اليوم الأحد، مباحثات ركزت على العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومناقشة أخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وذكر بيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي، أن المباحثات أكدت عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الأردن وسلطنة عُمان، والحرص على النهوض بها في المجالات كافة، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار البيان إلى أن المباحثات تناولت أيضا مناقشة القضايا الإقليمية الراهنة، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3