تمكنت قوات الأطفاء من السيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت غرب أثينا وأسفرت عن مقتل سيدة وإصابة اثنين أخرين.

وذكرت شبكة “أيه بي سي نيوز” الأخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، أن قوات الأطفاء عثرت على جثة سيدة طاعنة في السن كانت في عداد المفقودين، حيث اختفت معالمها بسبب الحرائق.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن الحرائق أدت أيضا إلى تدمير مساحة من الغابات في المنطقة التي تقع على بعد نحو 65 كيلومترا غرب أثينا، فضلا عن احتراق أحد المنازل بشكل كامل