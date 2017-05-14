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شباب الزمالك يكتسح الأهلي برباعية في الدوري
شباب الزمالك

شباب الزمالك يكتسح الأهلي برباعية في الدوري

2017-05-14 20:06:08

نجح فريق الشباب بالزمالك مواليد 97 في تحقيق الفوز على الأهلي بدوري الشباب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

سجل أهداف الزمالك محمد مسعد وأحمد أبو الفتوح وأحمد عادل ومحمود حسن.

وشهدت المباراة مشاركة ثلاثي الفريق الأول شوقي السعيد ومحمد مسعد وأحمد أبو الفتوح.

ويقود الفريق الابيض  فنيا وليد صلاح عبد اللطيف.

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