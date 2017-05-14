

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالصعيد كان يعطي تعليمات تنفيذية للوزراء وليست سياسية، متابعًا “نقول لأهل الصعيد مبروك أول خطة ستنفذ ونتبعها بخطوات أخرى”.

وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن ما يجري الآن على الأرض هى خطوات حقيقة نحو المستقبل، مشيرًا إلى أن السيسي دائمًا في المؤتمرات يصبح في حالة غضب شديدة بسبب سوء الأوضاع.

وقال “الديهي”، إن قرارات السيسي بشأن الأراضي المنهوبة من الدولة كان قرارًا بمنتى الحسم والجدية.

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق ثورة مصارحة مع الشعب في افتتاحه اليوم مشروعات الصعيد، موضحًا أن السيسي تصدق بشعبيته من أجل مصر.

وتابع “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، قائلاً:” أن من الممكن أن كان يتم صرف كل القروض والأموال المتواجدة في مصر ولا نقوم بتنفيذ أي مشروعات، ولكن كنا سنري أن مصر غرقت في مجاعة وخراب بعد ذلك.”

وتابع “الديهي”، أن طريق السيسي في الإصلاح هو علاج آليم ولكنه في مصلحة الشعب المصري.

علق الإعلامي نشأت الديهي، على كلمة المواطن حمام عمر الذي قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر ليتحدث عن مشاكل قريته، قائلاً: أن مصر تدار بشكل مباشر وحقيقي وليس تمثيل، وأن زنت التمثيل انتهى.

وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن المواطن حمام وضع الحكومة في مأزق أمام الرئيس، متابعًا “حوار حمام عمر مع الرئيس اليوم كان خير ردًا على الجميع الذي يتحدثون عن عدم وجود الحرية في مصر”.

وقال “الديهي”، إن لم يعترض أحد من قوات الجيش والشرطة عند ماقطعة حمام للسيسي، لأننا نعيش عصر حرية ولا يوجد في مصر كتم للأفواه.

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