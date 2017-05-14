أعلن رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور افتتاح مؤتمر “قنا ضد الإرهاب” غدا الإثنين بقاعة المؤتمرات بالجامعة ، تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا.

وأوضح منصور - في تصريحاتصحفية اليوم الأحد - أن وكيل مشيخة الأزهر الدكتور عباس شومان سيحضر المؤتمر ، إضافة إلى أساتذة الجامعة وطلابها وعدد من نواب مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين ، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلي رفض جميع أشكال الإرهاب والتأكيد على أن قنا ليست مأوى للإرهاب والمتشددين، كما يهدف إلى تثقيف الشباب وزرع روح الإنتماء لديهم للمشاركة في بناء مصر.