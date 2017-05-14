 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 07:42 مساءً
روابط سريعة
بدء فعاليات مؤتمر "قنا ضد الإرهاب" بجامعة جنوب الوادي.. الاثنين
عناصر تنظيم داعش الارهابى

بدء فعاليات مؤتمر "قنا ضد الإرهاب" بجامعة جنوب الوادي.. الاثنين

2017-05-14 19:26:28
خاص: محيط

أعلن رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور افتتاح مؤتمر “قنا ضد الإرهاب” غدا الإثنين بقاعة المؤتمرات بالجامعة ، تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا.

وأوضح منصور - في تصريحاتصحفية اليوم الأحد - أن وكيل مشيخة الأزهر الدكتور عباس شومان سيحضر المؤتمر ، إضافة إلى أساتذة الجامعة وطلابها وعدد من نواب مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين ، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلي رفض جميع أشكال الإرهاب والتأكيد على أن قنا ليست مأوى للإرهاب والمتشددين، كما يهدف إلى تثقيف الشباب وزرع روح الإنتماء لديهم للمشاركة في بناء مصر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3