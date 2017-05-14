 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 07:35 مساءً
روابط سريعة
توتنهام يهزم مانشستر يونايتد في ليلة وداع الوايت هارت لين
C_zYJDFXsAA6C76

توتنهام يهزم مانشستر يونايتد في ليلة وداع الوايت هارت لين

2017-05-14 19:19:48
محيط - أحمد عبد الخالق

استطاع فريق توتنهام هوتسبيرز أن يهزم نظيره مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن الجولة الـ 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريمييرليج”.

سجل هدفي توتنهام فيكتور وانياما في الدقيقة 6 من الشوط الأول وأضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 48 من بداية الشوط الثاني

وقلص الفارق اللاعب واين روني لمانشستر يونايتد بهدف في الدقيقة 71 من عمر المباراة .

بتلك النتيجة حصد توتنهام ثلاث نقاط وبقي في وصافة البريمييرليج برصيد 80 نقطة فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 65 في المركز الخامس.

وودع فريق توتنهام ملعبه وايت هارت لين لينتقل لاستاد ويمبلي الدولي قبل أن يتسلم ملعبه الجديد في موسم 2018-2019.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3