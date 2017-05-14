استطاع فريق توتنهام هوتسبيرز أن يهزم نظيره مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن الجولة الـ 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريمييرليج”.

سجل هدفي توتنهام فيكتور وانياما في الدقيقة 6 من الشوط الأول وأضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 48 من بداية الشوط الثاني

وقلص الفارق اللاعب واين روني لمانشستر يونايتد بهدف في الدقيقة 71 من عمر المباراة .

بتلك النتيجة حصد توتنهام ثلاث نقاط وبقي في وصافة البريمييرليج برصيد 80 نقطة فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 65 في المركز الخامس.

وودع فريق توتنهام ملعبه وايت هارت لين لينتقل لاستاد ويمبلي الدولي قبل أن يتسلم ملعبه الجديد في موسم 2018-2019.