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مظاهرات في موسكو اعتراضا على برنامج حكومي بهدم منازلهم
احتجاجات في موسكو

مظاهرات في موسكو اعتراضا على برنامج حكومي بهدم منازلهم

2017-05-14 19:15:55

شهدت العاصمة الروسية (موسكو) ، اليوم الأحد ، مظاهرات احتجاجية شارك فيها حوالي 8 آلاف شخص ضد برنامج “إعادة تحديث السكن” الذي يقضي بهدم عدد من المنازل القديمة وتعويض سكانها بأخرى أو بتعويضات مالية لا يراها البعض مكافأة لمنازلهم السابقة أو لأسعارها الفعلية.

وأعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين أن سلطات المدينة ستبحث كافة المطالب الموضوعية التي وردت خلال المظاهرات بشأن برنامج إعادة تحديث السكن ، بما في ذلك تلك التي وردت من قبل معارضي البرنامج.

وقال ” سنعتني بكل المطالب الموضوعية التي وردت خلال المظاهرات في موسكو حول برنامج إعادة التحديث ، وسيؤخذ رأي سكان موسكو بعين الاعتبار لأبعد حد خلال العمل في المشروع”.

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