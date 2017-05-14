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الجيش التركي: مقتل 10 أكراد في غارات جوية شمال العراق
الجيش التركي

الجيش التركي: مقتل 10 أكراد في غارات جوية شمال العراق

2017-05-14 19:13:36

أعلن الجيش التركي، مقتل 10 مسلحين أكراد في غارات جوية استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني شمال العراق.

وذكر الجيش - في بيان، أوردته صحيفة حريت التركية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد - أن المقاتلات التركية نفذت غارات جوية ضد مسلحي المنظمة في مناطق “زاب” و”سينات -هفتانين” شمال العراق، أسفرت أيضا عن تدمير 3 منشآت لتحزين الأسلحة و4 ملاجئ تابعة للمسلحين.

وأشار البيان إلى أن الغارات الجوية، جاءت على خلفية معلومات استخباراتية تلقتها أنقرة تفيد باستعداد المسلحين لتنفيذ هجوم ضد تركيا.

وكثف الجيش التركي منذ يوليو 2015 عملياته ضد عناصر حزب العمال الكردستاني والموالين له جنوب شرق البلاد، وفي كل من سوريا والعراق.

وتصنف السلطات التركية المنظمة على أنها انفصالية إرهابية، وتتهمها بشن هجمات يستهدف معظمها قوات ومواقع للجيش والشرطة.

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