دخل مسؤولو الأهلي، في سباق مع الزمن؛ لإنهاء إجراءات سفر المدافع سعد سمير للكاميرون مع الفريق الأحمر لمواجهة القطن، في 23 مايو/الجاري، بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي، لتحقيق الفوز، في ثاني مواجهاته في دور المجموعات ببطولة أفريقيا، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي، أمام زاناكو الزامبي، أمس السبت، في الجولة الأولى.

كان سعد سمير، أنهى المرحلة الأولى، من الخدمة العسكرية، وعاد للفريق الأحمر، وشاهد تعادله فريقه، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، من على مقاعد البدلاء.

ويسعى مسؤولو الأهلي، لإنهاء تصريح السفر المتعلق باللاعب خلال الأيام القادمة، ليتمكن من مرافقة الفريق للكاميرون.

ويتصدر الوداد المغربي، منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، بـ3 نقاط، وخلفه الأهلي، وزاناكو الزامبي، ثم يأتي القطن في المركز الأخير.