مجموعة العربي تفتتح مصنعا للغسالات بصناعية قويسنا غدا2017-05-14 19:19:09
تفتتح مجموعة العربى المتخصصة فى صناعة الأجهزة الكهربائية غدا مصنعا لإنتاج غسالة توشيبا الفول أتوماتيك بتكنولوجيا SDD Inverter باستثمارات تصل الى 250 مليون جنيه بمجمع مصانع العربى بالمنطقة الصناعية بقويسنا على مساحة 11000 متر مربع.
أكد محيى الدين العربى عضو المجلس التنفيذى بمجموعة العربى أن الهدف من انشاء مصنع لإنتاج غسالات توشيبا SDD هو تقديم منتج عصرى بتكنولوجيا يابانية شديدة التطور وتلبى احتياجات البيت المصرى وتصنع محليا، بالاضافة الى زيادة الإنتاج بشكل يناسب طموحاتنا فى التسويق المحلى والتصدير.
أضاف العربى أن طاقة المصنع الإنتاجية ستصل الى نصف مليون وحدة سنويا يتم تصدير 20% منه.
وأوضح العربى أن غسالة توشيبا Super Direct Drive Inverter المزودة بموتور الدفع المباشر تتميز بتوفيرها فى استهلاك الكهرباء بنسبة 30% عن مثيلاتها فى الأسواق.
أضاف ان الغسالة مزودة ببرامج متعددة لتناسب جميع أنواع الغسيل مثل برنامج غسيل ذى الأحمال المعد خصيصا للملابس شديدة الاتساخ وبرنامج غسيل الملابس الرقيقة، بجانب خاصية معطر الملابس وبرنامج الذاكرة الذى يمكن المستخدم من اختيار كيفية الغسيل والشطف والعصر وتخزين هذه الاختيارات على برنامج الذاكرة لاستخدامها لاحقا.
يذكر أن مجموعة العربى تصدر منتجاتها لعدد 24 دولة عربية وإفريقية والتى تهدف من خلاله إلى توفير العملة الصعبة وزيادة الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد المصرى والمساهمة فى القضاء على البطالة التى تؤرق الحكومة عن طريق تشغيل الشباب بمصانع وإدارات المجموعة، وتسابق مجموعة العربى الزمن لمواكبة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العصر ذات الجودة الفائقة وتوفير احتياجات المنزل العصرى الحديث، وتتمتع منتجات العربى بضمان يدوم عدة سنوات وخدمة ما بعد البيع لتوفير الخدمة المميزة لعملائها، وتسعى مجموعة العربى لتكثيف جهودها فى إعداد خطة عاجلة لتطوير قطاع الصيانة وذلك بتدريب العنصر البشرى من فنيين ومهندسيين على حل جميع مطالب العملاء تجاه المنتجات إضافةً إلى الوصول لأقل حد ممكن من الشكاوى وتقديم الخدمة المميزة للعملاء والمستهلكين فى جميع القرى والنجوع والمدن بالمحافظات وذالك إيمانا منها بأن العميل والمستهلك شريكا نجاح مثل العاملين داخل المجموعة تماماً.
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