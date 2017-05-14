 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 07:33 مساءً
روابط سريعة
الجندى: الهجوم على صلاح الدين الأيوبى هدفه نشر التشييع
الشيخ خالد الجندي

الجندى: الهجوم على صلاح الدين الأيوبى هدفه نشر التشييع

2017-05-14 19:17:08

انفعل الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فى رده على متصلة حول تصريحات الأديب يوسف زيدان عن صلاح الدين الأيوبى، قائلا: “ده فموضوع فى غاية الخطورة، وحملة ممنهجة ضد الإسلام وبقيت موضة للهجوم على قادة المسلمين ورموزهم”.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضاية “dmc”، اليوم الأحد: “اللى بيحصل ده ملهوش إلا حاجة واحدة بداية لزرع التشيع فى مصر، الناس دى بتكره صلاح الدين عشان قضى على الشيعة، وكمان بيهاجموا عمرو بن العاص لمساندته معاوية ضد على بن أبى طالب”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3