انفعل الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فى رده على متصلة حول تصريحات الأديب يوسف زيدان عن صلاح الدين الأيوبى، قائلا: “ده فموضوع فى غاية الخطورة، وحملة ممنهجة ضد الإسلام وبقيت موضة للهجوم على قادة المسلمين ورموزهم”.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضاية “dmc”، اليوم الأحد: “اللى بيحصل ده ملهوش إلا حاجة واحدة بداية لزرع التشيع فى مصر، الناس دى بتكره صلاح الدين عشان قضى على الشيعة، وكمان بيهاجموا عمرو بن العاص لمساندته معاوية ضد على بن أبى طالب”.