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برشلونة يعلن تشكيلة فريقه أمام لاس بالماس
برشلونة

برشلونة يعلن تشكيلة فريقه أمام لاس بالماس

2017-05-14 19:10:16

أعلن لويس إنريكى، المدير الفنى لفريق برشلونة، تشكيل فريقه أمام لاس بالماس فى المباراة التى تجمعهما على ملعب دى جران كاناريا ضمن مباريات الجولة 37 من الدورى الإسبانى الدرجة الأولى.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالى: تير شتيجن، دين، ماسكيرانو، ماتيو، ألبا، راكيتيتش، بوسكيتس، إنييستا، ميسي، نيمار، سواريز.

ويدخل برشلونة مباراة اليوم محتلا المركز الأول برصيد 84 نقطة وهو نفس رصيد ريال مدريد الوصيف، ويأتى لاس بالماس فى المركز الـ14 برصيد 39 نقطة.

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