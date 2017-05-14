 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 07:44 مساءً
روابط سريعة
بـ"تحيا فرنسا".. ماكرون يسيرعلى خطى السيسي
السيسي وماكرون

بـ"تحيا فرنسا".. ماكرون يسيرعلى خطى السيسي

2017-05-14 19:27:59
متابعات

اختار الرئيس الفرنسى الجديد إيمانويل ماكرون أن يسير على خطى الرئيس السيسى فى خطاباته ولقاءاته سواء داخل مصر أو خارجها فى المحافل الدولية حيث دأب السيسى على ختام خطاباته بترديد العبارة الشهيرة« تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر» ،

وقام الرئيس الفرنسى المنتخب إيمانويل ماكرون اليوم حيث ختم خطابه خلال احتفالية بلدية باريس بمناسبة تسلمه السلطة رسميا مرددا عبارة « تحيا باريس .. تحيا الجمهورية .. تحيا فرنسا ».

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3