حذَّر النجم الأمريكي، توم كروز، بطل فيلم The Mummy، مصر من فتح توابيت المومياوات التي اكتشفت في المنيا مؤخرًا.

كروز استخدم حس الدعابة في تغريدته التي جاءت بعد أن عثر فريق من علماء الآثار في مصر على 17 مومياء في سراديب بمحافظة المنيا، بحسب ما أعلنت وزارة الآثار، يوم السبت، وفي الوقت الذي يُنتظر فيه بدء عرض فيلم “ذا مومي” في دور العرض السينمائية في يونيو المقبل.

وقال “كروز” عبر “تويتر”: “احذروا من فتح هذا الشيء”.

يشار إلى أن سلسلة The Mummy تعود من جديد في 2017 مع توم كروز، في فيلم تدور أحداثه حول أميرة من العصور الماضية تم دفنها ظلمًا، فى سرداب تحت الرمال حيث تستيقظ مشحونة بالحقد والغضب، وتعود لتنتقم ليكون توم كروز، متورطًا فى مواجهتها، بحسب “cnn بالعربية”.