قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، مساء اليوم الأحد، إحالة أوراق موظف بمركز الزقازيق، لقتله 5 من أقاربه وشروعه فى قتل السادس، بسبب خلافات على الميراث إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ رأى فضيلته فى أوراق القضية، وحددت المحكمة جلسة 17 من شهر يوليو للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد عطية، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الرحمن عبد السلام، ومحمد محمد ناجى، وسكرتارية نبيل شكرى.

وتعود أحداث القضية رقم 44412 لسنة 2014 مركز شرطة الزقازيق، عندما أشعل “ياسر م إ ” موظف النيران بعمه وشقيقه وابن شقيقه، بسبب خلافات بينهم على الميراث، وأثناء محاولة عدد من الأهالى السيطرة على النيران امتدت إليهم، مما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة السادس بحروق.

وتمكن ضباط البحث الجنائى من ضبط المتهم، الذى أقر بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات على الميراث، حيث نشبت مشادة بينه وبينه أقاربه تطورت إلى قيامه بإشعال النيران بهم، وتم عرض المتهم على النيابة العامة، التى قررت إحالة المتهم لمحكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت قرارها بإحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتى.