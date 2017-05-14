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الزمالك يهنئ الأخطبوط بعيد ميلاده
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الزمالك يهنئ الأخطبوط بعيد ميلاده

2017-05-14 19:04:28
محيط - أحمد عبد الخالق

هنأت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر بمناسبة عيد ميلاده.
وعلقت الصفحة الرسمية: عيد ميلاد سعيد لحارس مرمانا أحمد الشناوي، اليوم يتمم عامه السادس والعشرين.

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