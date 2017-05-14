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شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى مع ستانلى
ستانلي

شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى مع ستانلى

2017-05-14 18:43:39

كشف الاعلامى أحمد شوبير، حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخرا بشأن وجود مفاوضات مع النيجيرى ستانلى لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير خلال برنامجه ” مسا مصر ” والذى يذاع عبر أثير ” راديو مصر ” أن الأهلى لم يدخل فى مفاوضات مع ستانلى من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أن ستانلى أقترب من البقاء مع الزمالك على الرغم من وجود عروض خليجية للاعب لكنها عروض ليست قوية.

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