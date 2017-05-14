كشف هانى رمزى المدير الفنى لمنتخب المحليين، عن سبب رفض الدعوة التى تلقاها منتخب المحليين للمشاركة فى دورة ودية بتايلاند.

وقال رمزى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” مسا مصر ” والذى يذاع عبر أثير ” راديو مصر ” أن الدورة ستقام بنظام خروج المغلوب، وأن السفر لخوض مباراة واحدة مكلف ولن يعود بفائدة كبيرة فنيا، مشيرا إلى أنه فضل خوض مباراتين وديتين فى مطلع يونيو المقبل مع منتخبى ليبيا وغانا يومى 5و9 يونيو إستعدادا لمباراة المغرب المقبلة فى افتتاح مشوار الفراعنة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين.

وأضاف رمزى أنه يتمنى أنضمام عدد من لاعبى الأهلى والزمالك، ولكن ارتباطات قطبى الكرة المصرية بالمباريات الأفريقية والبطولة العربية تجعل أنضمام اللاعبين لمنتخب المحليين صعبة.