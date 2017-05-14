قال الرئيس الصينى شى جين بينج خلال مراسم افتتاح منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى الذى بدأ اليوم الأحد فى بكين، إن الصين ستقدم مساعدات قيمتها 60 مليار يوان “8.7 مليار دولار أمريكى” إلى الدول النامية والمنظمات الدولية المشاركة فى مبادرة الحزام والطريق لتنفيذ المزيد من المشاريع المتعلقة بمعيشة الشعب.

وكشف الرئيس شى الصينى، فى تقرير نشرته صحيفة الشعب الصينية، أن الصين ستقدم مساعدات غذائية عاجلة قيمتها مليارى يوان للدول النامية الواقعة على طول الحزام والطريق، وتقدم مساعدة إضافية قيمتها مليار دولار أمريكى إلى صندوق المساعدة لتعاون “جنوب - جنوب”.

وستطلق الصين 100 مشروع باسم “منازل سعيدة” و100 مشروع لتخفيف الفقر بجانب 100 مشروع للرعاية الصحية وإعادة التأهيل فى البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق، كما ستقدم إلى المنظمات الدولية ذات الصلة مليار دولار أمريكى لتنفيذ مشروعات التعاون التى ستفيد الدول الواقعة على طول الحزام والطريق.

وتهدف مبادرة الحزام والطريق إلى بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا على طول طرق التجارة القديمة.