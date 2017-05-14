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لميس الحديدي تنشر صورة لاحتفالها بعيد ميلادها مع عمرو أديب: "بحبك"
لميس واديب

لميس الحديدي تنشر صورة لاحتفالها بعيد ميلادها مع عمرو أديب: "بحبك"

2017-05-14 18:42:24
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نشرت الإعلامية لميس الحديدي صورة من حفل عيد ميلادها الذى عقدته فى وقت باكر من منتصف ليل اليوم الأحد، مع زوجها الإعلامى عمرو أديب بينما يقبلها، معلقة على الصورة بالقول: “بحبك”، وذلك من خلال حسابها على موقع تبادل الصور الشهير “إنستجرام”.

واحتفلت الحديدي، بعيد ميلادها، وسط حضور كبير من الأصدقاء من الوسط الفنى والإعلامى، وزوجها الإعلامى عمرو أديب.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” صورًا من عيد ميلاد الإعلامية الشهيرة، وأمامها “تورتة عيد الميلاد”، التى وضعت عليها صورة لميس مع أبلة فاهتيا.

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