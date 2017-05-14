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"الصحة": وفاة 4 وإصابة 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالسويس‎
احمد الانصاري، رئيس هيئة الاسعاف

"الصحة": وفاة 4 وإصابة 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالسويس‎

2017-05-14 18:42:15
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن وفاة 4 مواطنين إصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - السويس الصحراوي - الكيلو 112 اتجاة القاهرة.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف إنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب10 سيارات إسعاف مجهزة كانت فى موقع الحادث خلال 4 دقائق فقط، فور إبلاغ الهيئة بالحادث.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم نقل المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفى السويس العام ، فيما تم نقل مصاب إلى مستشفى حلمية الزيتون العسكرى ، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت بين اشتباه كسر بالفقرات العنقية و كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش واشتباه مابعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس والجسد ، مؤكدا على توافر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى ، وجميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

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