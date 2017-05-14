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بالفيديو..خالد الجندي: "قعدة المصطبةۚ" هي الحل لمشاكل المصريين
الشيخ خالد الجندي

بالفيديو..خالد الجندي: "قعدة المصطبةۚ" هي الحل لمشاكل المصريين

2017-05-14 18:47:27
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والداعية الإسلامي، إن مشاكلنا يمكن حلها بطريقة المقاهي، وليست بحاجة إلى تصعيدها لبحثها بمجامع علمية وفقهية.

وأوضح “الجندي” خلال تقديمه لبرنامج “لعلهم يفقهون”، أن المشاكل التى يعانى منها المصريون، يمكن أن تُحل باختصار فى جلسات أولاد البلد بمقاهى مصر، منوهًا بأنه لا حاجة إلى الدراسات والمجامع العلمية، فإن الحل يكون في “قعدة المصطبةۚ”.

وأضاف أن المجتمع فقد احترام الكبير، وبالتالى تفاقمت المشاكل، وزادت الخصومات، قائلًا: «فى الصعيد لما يكون فى مشكلة تلاقى شنبات من العائلات قاعدة، وبتسمع الكلام الكبير وتنفذه، عشان الأمور تتحل».



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