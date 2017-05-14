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بالصوت.. أحمد حسن يكشف حقيقة الصلح مع مرتضى منصور
احمد حسن ومرتضي منصور

بالصوت.. أحمد حسن يكشف حقيقة الصلح مع مرتضى منصور

2017-05-14 18:35:44

نفى أحمد حسن نجم الأهلي السابق و عميد الكرة المصرية ما ردده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حول سعيه للتصالح معه للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأكد الصقر في مداخلة هاتفية على برنامج ” من الآخر” عبر اثير “نغم اف ام ” وجود وسطاء يسعون للصلح بينهم و على رأسهم سيف زاهر عضو اتحاد الكرة و أيمن يونس و أحمد شيحة وكيل اللاعبين حيث أكد مرتضى للأخير أنه مستعد لاستقبال الصقر بالزمالك و منحه جميع مستحقاته .

وأضاف حسن أن رئيس الزمالك لا يملك سوى إلقاء الاتهامات و الإهانات حيث إنه دائما ما يعلو صوته و يقسم على قراراته ثم يتراجع كعادته.

واختتم حديثه بأن لجنه التظلمات باتحاد الكرة أقرت بأحقيته بالحصول على مستحقاته و هو ما لم ينفذه الاتحاد حتى لا يدخل في صدام مع رئيس الزمالك.

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