أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، اليوم الأحد بالجزائر أن مكافحة الجريمة والإرهاب في إفريقيا تقتضي “توحيد الامكانات وطاقات المصالح الأمنية لبلدان القارة للتمكن من مجابهة هذه الآفات”.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي - على هامش زيارته لمقر آلية التعاون بين الشرطة لإفريقية (أفريبول) التي تنعقد دورتها الأولى بالجزائر العاصمة - إنه “تأكد اليوم بأنه من المستحيل بدون تعاون وبدون توحيد الامكانات وطاقات المصالح الأمنية الإفريقية التصدي للجريمة والارهاب والتهريب بشتى أنواعه والتي أضحت تهديدا حقيقيا على القارة”.

وأضاف : “اليوم تتعاون البلدان الأعضاء وهذا يشكل انطلاقة حقيقية نحو اندماج ووحدة قارتنا” ، معتبرا أن أفريبول “أداة تعاون بالغة الأهمية بالنظر إلى التحديات الكبرى التي تواجهها افريقيا لاسيما في الجانب الأمني”.

وأشاد المسئول الافريقي بجهود الجزائر في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها ، مشيرا إلى أن أفريبول “خطوة أولى تمكننا من لعب دورنا والدفاع عن قارتنا والإسهام في إقرار السلم والاستقرار في العالم”.

يشار إلى أن الجمعية العامة الأولى المنظمة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني ومفوضية الاتحاد الإفريقي تأتي بعد المصادقة على القانون الأساسي لهذه الآلية من قبل قادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي خلال أعمال الدورة العادية الـ28 التي انعقدت بأديس أبابا في يناير الماضي.