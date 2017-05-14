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تعرف على تشكيل الريال قبل مواجهة أشبيلية المصيرية في الليجا
ريال مدريد9

تعرف على تشكيل الريال قبل مواجهة أشبيلية المصيرية في الليجا

2017-05-14 18:27:00
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة إشبيلية اليوم الأحد، على ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر الدوري الإسباني.

وجاءت القائمة كالآتي:

حارس المرمى: كيلور نافاس، وكاسيا، روبين يانيز.

الدفاع: سيرجيو راموس، فاران، ناتشو، فابيو كوينتراو، دانيلو.

الوسط: توني كروس، خاميس رودريجيز، وكاسميرو، كوفاسيتش، لوكا مودريتش، مارك أسينسيو.

الهجوم: كريستيانو رونالدو، كريم بنزيمة، لوكاس فاسكيز، ألفارو موراتا.

ويطمع ريال مدريد في تحقيق الانتصار لضمان الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، على أمل خسارة برشلونة اليوم أمام لاس بالماس ليتمكن من حسم اللقب يوم الأربعاء المقبل أمام سيلتا فيجو.

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