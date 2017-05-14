دخل الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوبة ضحك، خلال الاستماع لشكوى المواطن حمام علي عمر، الذي طالب بتخصيص جزء من أراضي مشروع الريف المصري الجديد لأهالي “المراشدة” بقنا.

قال المواطن حمام علي للرئيس السيسي: “إديت لوزير الإسكان عدد من الأوراق وإديته قبلة يوصلها لحضرتك، وكمان اللواء كامل الوزير”، الأمر الذي أثار ضحك الرئيس، ورد قائلًا: “ما وصلتش”.

طالب الرئيس السيسي المواطن، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بقنا، بالتحدث بهدوء حتى يفهم حديثه، وداعبه قائلًا: “الصعايدة خلقهم ضيق”.

ولفت الرئيس السيسي إلى أنه طالب المواطن مرات عدة بذكر السنة التي حدثت فيها المشكلة، حتى يثبت أنها مشاكل قديمة، منذ 30 سنة، لأن الدولة كانت دائمًا لا تستطيع الاستمرار في المشروعات التي تبدأها، مضيفًا: “مش إساءة لأي حد، لو دا دلوقتي هيبقى لينا إجراء، لو دا أمر متأخر هيبقى لينا إجراء آخر”.

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لشكوى المواطن حمام علي عمر، وقرر الرئيس فورًا تخصيص ألف فدان لأهالي المنطقة، تقوم القوات المسلحة بدفع ثمنها بالكامل، كهدية من الجيش المصري.