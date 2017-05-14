أفاد مسئول أفغاني، بأن 6 أطفال قتلوا اليوم الأحد، جراء هجوم بقذائف الهاون، شرقي البلاد.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية عن المتحدث باسم حاكم إقليم لاغمان سارهيدي زواك، قوله “إن الأطفال أعمارهم تراوحت بين 6 و 12 عاما.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم، لكن المسئولين يشتبهون في حركة طالبان التي تنشط في الإقليم، وجاء الهجوم بعد يوم من انفجار في إقليم هيرات غربي البلاد، والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين .