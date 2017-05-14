استهل مازيمبي، بطل الكونغو الديمقراطية، مسيرته في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، بالفوز على ضيفه مونانا الجابوني بهدفين نظيفين، في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة، اليوم الأحد.

وحصد مازيمبي أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليتربع على صدارتها، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه، فريقي سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي، وحوريا كوناكري الغيني، اللذين تقاسما المركز الثاني، عقب تعادلهما 2/2 في الجولة ذاتها، أول أمس الجمعة.

في المقابل، ظل مونانا بلا رصيد من النقاط، ليقبع في مؤخرة الترتيب بعدما تلقى خسارته الأولى في المجموعة.

وافتتح مبولتو التسجيل لمازيمبي في الدقيقة 17، قبل أن يضيف كالابا الهدف الثاني في الدقيقة 49.

ويحل مازيمبي ضيفًا على حوريا في الجولة الثانية للمجموعة، منتصف الأسبوع القادم، فيما يستضيف مونانا فريق سوبر سبورت يونايتد.