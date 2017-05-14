أحد المواطنين لـ "السيسي" : "في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا"

وقال الرجل، ويدعى الحاج حمام علي عمر، ، معترضا على مشروع “شركة الريف” قائلا “في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا”. “إحنا في المراشدة كنا من أكتر 10 قرى أكثر فقرا في ...