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هاشتاج "#كلنا_مع_السيسي_2018" يتصدر تويتر
الرئيس عبدالفتاح السيسي

هاشتاج "#كلنا_مع_السيسي_2018" يتصدر تويتر

2017-05-14 18:18:39
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تصدر هاشتاج #كلنا_مع_السيسي_2018، أكثر الموضوعات تداولًا على موقع التدوينات القصير “تويتر”.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاج بتداول صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع افتتاح الرئيس عددًا من المشروعات بمحافظة قنا.

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