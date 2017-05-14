وزير الخارجية اليمني: السعودية والإمارات جزء من عملية السلام2017-05-14 18:08:54
قال وزير الخارجية اليمني في حكومة الإنقاذ هشام شرف: إن السعودية والإمارات جزء من عملية السلام في اليمن، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لوقف إطلاق النار في اليمن قبل شهر رمضان.
وأضاف شرف في حوار مع “سبوتنيك”، سوف يتم نشره لاحقا، أن الحكومة الروسية كانت من الحكومات القلائل التي حاولت أن تتوسط بين طرفي الصراع في اليمن لإحلال السلام، إضافة إلى سلطنة عُمان التي بذلت جهودا كبيرة في هذا الصدد.
وتابع القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، أن بلاده لازالت تمتلك الخيارات العسكرية الكبيرة لردع العدوان على اليمن، واصفا الأحداث التي شهدتها مدينة عدن بعد إعلان المجلس السياسي الانتقالي بأنها صراع على السلطة، وفشل للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأكد شرف أن أي جولة جديدة للسلام لن تسفر عن أي نتائج في ظل الإرباك الحاصل للرئيس المنهية ولايته في عدن.
وفي نوفمير الماضي أعلنت جماعة الحوثيين والرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة عبد العزيز بن حبتور.
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