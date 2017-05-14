 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 06:09 مساءً
روابط سريعة
وزير الخارجية اليمني: السعودية والإمارات جزء من عملية السلام
أضف إلى مجموعتك إستمع إلى المقال إقرأ أيضاً الجبير:

وزير الخارجية اليمني: السعودية والإمارات جزء من عملية السلام

2017-05-14 18:08:54

قال وزير الخارجية اليمني في حكومة الإنقاذ هشام شرف: إن السعودية والإمارات جزء من عملية السلام في اليمن، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لوقف إطلاق النار في اليمن قبل شهر رمضان.

وأضاف شرف في حوار مع “سبوتنيك”، سوف يتم نشره لاحقا، أن الحكومة الروسية كانت من الحكومات القلائل التي حاولت أن تتوسط بين طرفي الصراع في اليمن لإحلال السلام، إضافة إلى سلطنة عُمان التي بذلت جهودا كبيرة في هذا الصدد.

وتابع القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، أن بلاده لازالت تمتلك الخيارات العسكرية الكبيرة لردع العدوان على اليمن، واصفا الأحداث التي شهدتها مدينة عدن بعد إعلان المجلس السياسي الانتقالي بأنها صراع على السلطة، وفشل للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأكد شرف أن أي جولة جديدة للسلام لن تسفر عن أي نتائج في ظل الإرباك الحاصل للرئيس المنهية ولايته في عدن.

وفي نوفمير الماضي أعلنت جماعة الحوثيين والرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة عبد العزيز بن حبتور.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3