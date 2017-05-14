الخارجية الأمريكية: ترامب لم يحسم نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس

كشف وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون إن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب لم يبد موقفا نهائيا فيما يتعلق بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس ، أخذا فى الاعتبار ردود الأفعال الخاصة بالفلسطينيين والإسرائيليين حيال اتخاذ موقفا كهذا.

وأضاف “تيلرسون” فى حوار مع قناة NBC الأمريكية قبل أيام من زيارة ” ترامب” المرتقبة لتل أبيب أنه يأخذ فى الاعتبار كذلك هل إسرائيل تفعل ما يلزم تجاه السلام؟.

وأكد” تيلرسون” أنه توجد علاقات قوية تربط واشنطن بتل أبيب، ومن هذا المنطلق يزور ترامب فى 22 مايو الجارى إسرائيل.